Un’estate per i più piccoli in biblioteca

La Biblioteca Panizzi e le biblioteche decentrate Ospizio, Rosta Nuova, San Pellegrino-Marco Gerra, Santa Croce e lo Spazio Culturale Orologio aspettano dal 4 luglio al 29 agosto bambini e bambine per trascorrere insieme due mesi dedicati al divertimento e alla scoperta di nuove storie.

Si parte martedì 4 luglio alla Biblioteca San Pellegrino quando, alle ore 10.30, è in programma “Insetti-dispetti”, un incontro in cui sarà possibile leggere albi e filastrocche sugli insetti, ma anche dare vita al proprio personaggio dispettoso. L’evento è a cura del personale della biblioteca, da 3 anni. (Su prenotazione al tel. 0522 585616 / spell@comune.re.it). Alle ore 21.00 di martedì 4, invece, l’appuntamento è nel cortile della Biblioteca Panizzi con il secondo evento della rassegna Piccoli incanti notturni: Irina Lorandi e Riccardo Colombini presenteranno la narrazione con proiezione “Come rose nell’insalata”, dedicato a bambini e bambine da 4 anni in su (su prenotazione tel. 0522 456084); evento in collaborazione con l’Associazione Culturale 5T e con il circolo Arci Picnic!.

Mercoledì 5 luglio alle ore 21.00 si prosegue con un altro appuntamento serale ai Musei Civici dove, in collaborazione con la Biblioteca Santa Croce, si terrà “Magia notturna di alberi e giardini”. Ai piedi del “Grande pavone” realizzato sulla facciata esterna dei Musei dall’artista Joan Fontcuberta, si potrà partecipare a un’esplorazione notturna degli alberi del parco, accompagnati dalle letture a cura dei volontari NatiperLeggere e NatiperlaMusica; per bambini e bambine da 3 a 8 anni, l’evento si ripeterà anche mercoledì 19 luglio alle 21.00.

Mentre giovedì 6 luglio alle ore 17.00 i volontari NatiperLeggere e i lettori dello Spazio Culturale Orologio hanno in programma le letture da 3 anni “Bacibacibaci”, lunedì 10 luglio alle ore 21.00 al Parco del Tasso della Biblioteca Santa Croce arriva la magica notte “Sotto un cielo di stelle..un mondo di fiabe”, una serata costellata dalle letture a cura dei volontari NatiperLeggere e NatiperlaMusica, per bambini e bambine da 18 mesi.

L’11 e il 14 luglio ci sarà poi un doppio appuntamento in Biblioteca Panizzi: se martedì 11 luglio è in programma alle ore 21.00, nell’ambito di Piccoli incanti notturni, “Buonanotte in giardino”, narrazioni a piccoli gruppi a cura di NatiperLeggere e NatiperlaMusica da 0 a 99 anni (su prenotazione tel. 0522 456084), venerdì 14 luglio verranno proposte, alle ore 10.15, alcune letture nel cortile della biblioteca a cura del personale per bambini e bambine da 3 a 6 anni.

Sabato 15 luglio alle ore 9.30 in Biblioteca Rosta Nuova ci sarà “Un’estate da leggere” letture a cura dei volontari NatiperLeggere e NatiperlaMusica da 4 anni; l’evento si ripeterà mercoledì 2 e giovedì 24 agosto (su prenotazione tel. 0522 585636 / rosta@comune.re.it), mentre martedì 18 luglio alle ore 10.30 in Biblioteca San Pellegrino – Marco Gerra è in programma “L’onda delle storie”, letture dedicate all’avventura e alle vacanze a cui seguirà un laboratorio per accompagnare bambini e bambine nel mondo animato del mare (da 3 anni, su prenotazione tel. 0522 585616 / spell@comune.re.it).

Sempre martedì 18 luglio, alle ore 21.00, arriva in Biblioteca Panizzi il quarto appuntamento di Piccoli incanti notturni “Once Upon a Time”, l’incontro, in collaborazione con l’Associazione Culturale 5T e con il circolo Arci Picnic!, in cui si potranno toccare e sperimentare cimeli, oggetti, tracce e profumi appartenenti ad alcune delle più note fiabe e favole della tradizione. La narrazione è a cura di Emanuela Dall’Aglio e Veronica Pastorino per bambini e bambine da 4 anni in su (su prenotazione tel. 0522 456084).

Lunedì 24 luglio alle ore 21.30 sarà invece la volta dello spettacolo a cura dell’Associazione 5T “La città dei ragazzi 2023”: nello splendido parco del Tasso di fronte alla Biblioteca Santa Croce, Matteo Curatella porterà gli spettatori nel “Viaggio nella fantastica”, teatro d’attore e musica dal vivo per tutti e tutte. Infine, martedì 25 luglio, la rassegna Piccoli incanti notturni si concluderà alle ore 21.00 con la narrazione in musica di e con Daniele Aristarco “Il caffè dei destini di sabbia” per tutti, dai 10 ai 99 anni. In collaborazione con l’Associazione Culturale 5T e con il circolo Arci Picnic!, su prenotazione al tel. 0522 456084.

AGOSTO

Per quanto riguarda il mese di agosto, martedì 1 alle ore 10.30 alla Biblioteca San Pellegrino – Marco Gerra sarà possibile realizzare la propria cartolina e ascoltare bellissime letture in occasione dell’evento a cura del personale “Ti mando una cartolina” (Da 4 anni, su prenotazione tel. 0522 585616 / spell@comune.re.it). Giovedì 24 agosto, è invece in programma alle ore 17.00 allo Spazio Culturale Orologio “Amici a 2, 3, 4 zampe”, letture a cura dei volontari NatiperLeggere e dei lettori dello Spazio Culturale Orologio da 3 anni. Gli eventi junior estivi si concluderanno martedì 29 agosto quando, alle 10.30 alla Biblioteca San Pellegrino-Marco Gerra si farà un viaggio virtuale alla scoperta della montagna tra orsi, lupi e prati: tante storie per raggiungere alte vette a cui seguirà un laboratorio condotto dal personale della biblioteca (da 4 anni su prenotazione tel. 0522 585616 / spell@comune.re.it).

Per maggiori informazioni consultare la sezione “eventi junior” sul sito www.bibliotecapanizzi.it e le pagine social della Biblioteca Panizzi.

CALENDARIO EVENTI

martedì 4 luglio

ore 10.30

Biblioteca San Pellegrino – Marco Gerra

INSETTI-DISPETTI

leggiamo albi e filastrocche sugli insetti e diamo vita al nostro personaggio dispettoso

a cura del personale della biblioteca

da 3 anni

su prenotazione tel. 0522 585616 / spell@comune.re.it

martedì 4 luglio

ore 21.00

Biblioteca Panizzi

COME ROSE NELL’INSALATA

narrazione con proiezione con Irina Lorandi, Riccardo Colombini

in collaborazione con Associazione Culturale 5T e Circolo Arci Picnic!

da 4 anni

ingresso gratuito su prenotazione tel. 0522 456084

apertura straordinaria della biblioteca fino alle 23.30

rassegna piccoli incanti notturni

mercoledì 5 luglio

ore 21.00

Musei Civici in collaborazione con biblioteca SANTA CROCE

MAGIA NOTTURNA DI ALBERI E GIARDINI

letture ai piedi del “Grande pavone” ed esplorazione notturna degli alberi del parco. Portate la vostra torcia!

letture a cura dei volontari NatiperLeggere e NatiperlaMusica

da 3 a 8 anni

giovedì 6 luglio

ore 17.00

Spazio Culturale Orologio

BACIBACIBACI

letture a cura dei volontari NatiperLeggere e dei lettori

dello Spazio Culturale Orologio

da 3 anni

lunedì 10 luglio

ore 21.00

Biblioteca Santa Croce – Parco del Tasso

SOTTO UN CIELO DI STELLE…UN MONDO DI FIABE

letture a cura dei volontari NatiperLeggere e NatiperlaMusica

da 18 mesi

martedì 11 luglio

ore 21.00

Biblioteca Panizzi

BUONANOTTE IN GIARDINO

narrazione a piccoli gruppi a cura di NatiperLeggere e NatiperlaMusica

da 0 a 99 anni

ingresso gratuito su prenotazione tel. 0522 456084

apertura straordinaria della biblioteca fino alle 23.30

rassegna piccoli incanti notturni

venerdì 14 luglio

ore 10.15

Cortile Biblioteca Panizzi

STORIE STESE AL SOLE

letture in cortile a cura del personale della biblioteca

da 3 a 6 anni

sabato 15 luglio

ore 9.30

Biblioteca Rosta Nuova

UN’ESTATE DA LEGGERE

letture a cura dei volontari NatiperLeggere e NatiperlaMusica

da 4 anni

su prenotazione tel. 0522 585636 – rosta@comune.re.it

martedì 18 luglio

ore 10.30

Biblioteca San Pellegrino – Marco Gerra

L’ONDA DELLE STORIE

letture dedicate all’avventura e alle vacanze a seguire laboratorio per accompagnarci nel mondo animato del mare

a cura del personale

della biblioteca

da 3 anni

su prenotazione tel. 0522 585616 / spell@comune.re.it

martedì 18 luglio

ore 21.00

Biblioteca Panizzi

ONCE UPON A TIME

museo della fiaba narrazione con oggetti di Emanuela Dall’Aglio e Veronica Pastorino

da 4 anni

in collaborazione con Associazione Culturale 5T e Circolo Arci Picnic!

ingresso gratuito su prenotazione tel. 0522 456084

apertura straordinaria della biblioteca fino alle 23.30

rassegna piccoli incanti notturni

mercoledì 19 luglio

ore 21.00

Musei Civici in collaborazione con biblioteca SANTA CROCE

MAGIA NOTTURNA DI ALBERI E GIARDINI

letture ai piedi del “Grande pavone” ed esplorazione notturna degli alberi del parco. Portate la vostra torcia!

letture a cura dei volontari NatiperLeggere e NatiperlaMusica

da 3 a 8 anni

lunedì 24 luglio

ore 21.30

Biblioteca Santa Croce – Parco del Tasso

LA CITTÀ DEI RAGAZZI 2023

Matteo Curatella

Viaggio nella fantastica

teatro d’attore e musica dal vivo

a cura dell’Associazione 5T

per tutti

martedì 25 luglio

ore 21.00

Biblioteca Panizzi

IL CAFFÈ DEI DESTINI DI SABBIA

narrazione con musica di e con Daniele Aristarco

da 10 a 99 anni

in collaborazione con Associazione Culturale 5T e Circolo Arci Picnic!

ingresso gratuito su prenotazione tel. 0522 456084

apertura straordinaria della biblioteca fino alle 23.30

rassegna piccoli incanti notturni

martedì 1 agosto

ore 10.30

Biblioteca San Pellegrino – Marco Gerra

TI MANDO UNA CARTOLINA

Non c’è vacanza senza cartolina! Realizziamo la nostra…

a cura del personale

della biblioteca

da 4 anni

su prenotazione tel. 0522 585616 / spell@comune.re.it

mercoledì 2 agosto

ore 9.30

Biblioteca Rosta Nuova

UN’ESTATE DA LEGGERE

letture a cura dei volontari NatiperLeggere e NatiperlaMusica

da 4 anni

su prenotazione tel. 0522 585636 – rosta@comune.re.it

giovedì 24 agosto

ore 17.00

Spazio Culturale Orologio

AMICI A 2, 3, 4 ZAMPE

letture a cura dei volontari NatiperLeggere e dei lettori

dello Spazio Culturale Orologio

da 3 anni

giovedì 24 agosto

ore 9.30

Biblioteca Rosta Nuova

UN’ESTATE DA LEGGERE

letture a cura dei volontari NatiperLeggere e NatiperlaMusica

da 4 anni

su prenotazione tel. 0522 585636 – rosta@comune.re.it

martedì 29 agosto

ore 10.30

Biblioteca San Pellegrino-Marco Gerra

IL FRESCHETTO DELLA MONTAGNA

tra orsi, lupi e prati tante storie per raggiungere alte vette

a seguire laboratorio

a cura del personale della biblioteca

da 4 anni

su prenotazione tel. 0522 585616 / spell@comune.re.it