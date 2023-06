Vernice danneggiata sulla ciclabile di via Saragozza, il Comune: “Non è colpa della pioggia”

In merito alle notizie sulla vernice danneggiata sulla pista ciclabile di via Saragozza, l’Amministrazione comunale precisa quanto segue:

“Il cantiere è ancora in corso, il distaccamento della vernice su alcuni tratti della ciclabile non è dovuto alla pioggia. La vernice utilizzata è, infatti, testata ed utilizzata da molti anni per questo tipo di applicazioni, che per loro natura sono resistenti agli agenti atmosferici. Al momento si ipotizza un problema legato a particolari condizioni dei tratti di asfalto interessati dai lavori, o al singolo lotto di vernice. Sono in corso le doverose verifiche con la ditta esecutrice, per chiarire la natura del danneggiamento. I lavori saranno in ogni caso consegnati nei tempi previsti e a perfetta regola d’arte”.