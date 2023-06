Sassuolo: ruba merce al supermercato poi ingaggia una colluttazione con l’addetto alla vigilanza. Arrestato

Nella tarda serata di ieri, 29 giugno, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Sassuolo hanno tratto in arresto, per rapina impropria, un uomo di 44 anni che, dopo aver superato l’uscita senza acquisti delle casse di un supermercato del luogo, occultando sulla sua persona cosmetici vari in precedenza privati dell’antitaccheggio, ha ingaggiato una colluttazione con l’addetto alla vigilanza che nel frattempo si era accorto di quanto accaduto.

Grazie al tempestivo intervento dei militari dell’Arma, l’uomo è stato arrestato e la merce rubata, del valore di quasi 100€, restituita al direttore del supermercato. Nella mattinata odierna il 44enne sarà giudicato con rito direttissimo.