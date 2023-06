Ritorna il Cinema sotto le Stelle in Piazza Prampolini a Reggio Emilia

È tutto pronto per il grande ritorno del Cinema sotto le Stelle in Piazza Prampolini. Grazie alla collaborazione tra l’Ufficio Cinema del Comune di Reggio Emilia e ARCI, da martedì 4 luglio alle ore 21.30, il grande schermo della piazza nel cuore del centro storico si riaccenderà per tre serate speciali (4, 11 e 18 luglio) ad ingresso gratuito.

Si parte con il capolavoro di Giorgio Diritti Volevo nascondermi (2020, 120′), film girato interamente nella nostra provincia, con molte sequenze nel centro storico di Reggio Emilia, che ha rappresentato una felicissima collaborazione tra Comune, Palomar ed Emilia-Romagna Film Commission. Il film, che si è aggiudicato 1 premio al Festival di Berlino, 7 David di Donatello, 1 Nastro d’Argento e 2 premi European Film Awards, ripercorre la vita di Antonio Ligabue (1899 – 1965), uno dei maestri e protagonisti dell’arte contemporanea internazionale, raccontata da Giorgio Diritti su sceneggiatura della reggiana Tania Pedroni. Ad interpretare Ligabue uno straordinario Elio Germano che del pittore e artista fa suo il genio, il tormento e la profonda sofferenza interiore. Attraverso un percorso narrativo lineare, il regista si avvicina con rispetto alla vita del grande artista tracciandone le tappe dolorose, le sofferenze, il riscatto nella pittura e i disperati tentativi di farsi accettare ed amare.

I prossimi appuntamenti in Piazza Prampolini:

martedì 11 luglio ore 21.30 – “Casablanca” di Michael Curtiz:

A 80 anni dall’uscita, e in occasione dei 100 anni dei Warner Bros Studios, ritorna in versione restaurata Casablanca, uno dei film più iconici della storia del cinema che ha inciso profondamente nella cultura del secondo Novecento consegnando alla storia battute mitiche come «Play it again, Sam». Casablanca ha costruito inquadratura per inquadratura, sofferenza per sofferenza, patema per patema la carriera di due attori come Humphrey Bogart e Ingrid Bergman, che nel film sono il simbolo della sofferenza amorosa virtuosa e generosa.

martedì 18 luglio ore 21.30 – “Il monello Vs Sherlock Jr.” di Charles Chaplin, Buster Keaton

Due classici della storia del cinema in un doppio appuntamento in versione restaurata dalla Cineteca di Bologna. Charlie Chaplin Vs Buster Keaton: è meglio la felicità possibile di Chaplin o il cinema impossibile di Keaton? È come chiedersi se fosse più bravo Leonardo o Michelangelo: possiamo solo godere dei loro capolavori! Una serata pensate per le famiglie.

Tutte le proiezioni sono ad ingresso gratuito e fino ad esaurimento dei posti disponibili. In caso di maltempo gli appuntamenti sono annullati.

Maggiori informazioni: www.comune.re.it/rosebud

Dal 26 luglio la rassegna Cinema sotto le Stelle, organizzata dall’Ufficio Cinema del Comune in collaborazione con ARCI Reggio Emilia e con il supporto della Regione Emilia Romagna, prosegue in Arena Stalloni con Di che colonia sei? di Riccardo Marchesini (il regista sarà presente alla proiezione), e con i restauri dei capolavori Profondo rosso di Dario Argento, Animal House di John Landis, Donne sull’orlo di una crisi di nervi di Pedro Almodovar, La casa dalle finestre che ridono di Pupi Avati, Gremlins di Joe Dante e Psycho di Alfred Hitchcock.