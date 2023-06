Risveglio sportivo per Reggio Emilia: questa mattina si è svolta in città la Run 5.30, nona tappa del tour 2023

Venerdì mattina il buongiorno alla città di Reggio Emilia l’hanno dato la Run 5.30 e gli 800 early birds, che si sono dati appuntamento prima dell’alba per correre o camminare nelle vie del centro il percorso della 9^ tappa reggiana del tour “You have a dream!”

Il ritrovo per runner, curiosi e camminatori è stato in Piazza della Vittoria. Al via, alle 5.30 precise, tanti giovani, diversi team aziendali, un futuro sposo insieme ad alcuni degli invitati al matrimonio e tante persone in compagnia di amici e parenti.

Non hanno resistito alla tentazione di un risveglio sportivo anche il Sindaco Luca Vecchi e l’Assessora Raffaella Curioni, che si sono uniti al gruppo dei runner nella corsa cittadina su un percorso di 5 km. Alla fine, come da tradizione, un salutare ristoro con acqua e ciliegie dei desideri.

Sergio Bezzanti e Sabrina Severi, gli ideatori del format Run 5.30 hanno espresso orgoglio e soddisfazione per la riuscita dell’evento ringraziando la città, l’Amministrazione Comunale e in particolare il Comitato UISP di Reggio Emilia per il supporto tecnico-organizzativo e la passione profusa nella realizzazione di questo bellissimo evento.

“La Run 5.30 si conferma un evento unico e un’occasione splendida per godersi la nostra bellissima città in un momento insolito ma affascinante e ci ricorda come lo sport sia un pilastro di salute e benessere e allo stesso tempo un’esperienza da vivere insieme – ha commentato Azio Minardi, Presidente di UISP Reggio Emilia”.

Reggio Emilia è stata la nona tappa del tour 5.30 iniziato venerdì 12 maggio a Verona, che si concluderà il prossimo venerdì 7 luglio a Venezia.