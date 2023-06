Modifiche a circolazione e sosta in via Cavallotti dal 3/7 al 4/8

Modifiche a circolazione e sosta in via Cavallotti per l’intervento di sistemazione delle lastre stradali a cura di un privato. Con l’ordinanza n°104 del 29 giugno a firma del Comandante della Polizia Locale Rossana Prandi, vengono istituite modifiche a circolazione e sosta sulle tre fasi del cantiere che, da lunedì 3 luglio, durerà indicativamente fino a venerdì 4 agosto.

1° Fase di lavoro tratto di Via Cavallotti compreso tra il civico n. 89 e Via Marini

Il tratto di via Cavallotti compreso tra il civico 89 e via Marini chiuso al traffico veicolare. Istituzione di doppio senso di marcia in piazza Fabbrica Rubbiani. Divieto di sosta con rimozione forzata sull’intera sede stradale

2° Fase di lavoro tratto di Via Cavallotti compreso tra vicolo Conce e il civico 89 di via Cavallotti

Il tratto di via Cavallotti compreso tra piazza Martiri Partigiani e il civico 89 di via Cavallotti chiuso al traffico veicolare. Istituzione di doppio senso di marcia in via Lea per consentire l’accesso e recesso dalle proprietà private. Istituzione di doppio senso di marcia in via Caula per consentire l’accesso e recesso dalle proprietà private. Istituzione di doppio senso di marcia in vicolo Conce per consentire l’accesso e recesso dalle proprietà private.Divieto di sosta con rimozione forzata sull’intera sede stradale

3° Fase di lavoro di via Cavallotti compreso tra piazza Martiri Partigiani e vicolo Conce

Il tratto di via Cavallotti compreso tra piazza Martiri Partigiani e vicolo Conce chiuso al traffico veicolare; istituzione di doppio senso di marcia in via Caula per consentire l’accesso e recesso dalle proprietà private. Divieto di sosta con rimozione forzata sull’intera sede stradale.