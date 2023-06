Il 4 luglio alla Corte Ospitale di Rubiera Francesca Sarteanesi con lo spettacolo ‘Sergio’

Il 4 luglio, alle ore 21.30, nel chiostro di Corte Ospitale, per L’Emilia e una notte 2023, la rassegna estiva ideata e promossa da La Corte Ospitale, Sergio, uno spettacolo di e con Francesca Sarteanesi, prodotto da Kronoteatro e Gli Scarti.

“Quando s’andava a mangiare il pesce, Sergio. Alla tu mamma gli garbava tanto andà a mangià il pesce là, come ci si chiamava? Come era il ristorante? Come si mangiava. Te hai sempre scelto tutto giusto te. Tutto. Hai sempre avuto dei gusti, sempre avuto gusto anche nel mangiare, sempre le scelte giuste. Tutti prendevano il branzino, te lo ricordi? Noi si prendeva le triglie”.

Sergio è un frammento minuscolo di una vita qualsiasi. Un monologo moderatamente brillante con qualche piccola impurità tendente all’opaco. E’ una voce sola in una scena vuota, un dialogo intimo e affettivo tra un colloquio interiore e… “Scusami tanto Sergio, ma il sagittario non è mai contento. Se hai sposato un sagittario non è certo colpa tua”.

