Auto ferma per foratura, colpita da mezzo pesante. E’ successo in A14 ieri sera

Ieri sera intorno alle 20:00, sulla A14 km 31 sud tra San Lazzaro e Castel San Pietro, un mezzo pesante ha colpito una autovettura alimentata a gpl, in sosta di emergenza per foratura di un pneumatico. L’autista del mezzo pesante – che a seguito dell’impatto ha abbattuto la barriera Jersey finendo fuori strada – è stato estratto dai Vigili del fuoco inviati sul posto e consegnato al 118 per le successive cure. Illeso invece l’autista dell’autovettura. Sul posto anche personale di Autostrade per il ripristino della viabilità.