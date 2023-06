Anche per le strade di Castelfranco Emilia passa il Giro delle Donne

Per le strade di Castelfranco Emilia, domenica 2 luglio tra le ore 13.15 e le 14.45 circa, passerà la 34esima edizione del “Giro delle Donne”, con la terza tappa che parte da Formigine e si conclude a Modena, per un totale di 118 km.

“Il passaggio di una manifestazione sportiva del calibro del Giro delle Donne, equivalente femminile del Giro d’Italia, rappresenta una straordinaria opportunità di visibilità per il nostro territorio e un’occasione per un ulteriore ed importante ricordo di Alfonsina Morini in Strada, la nostra celebre concittadina, prima donna a correre il Giro d’Italia nel 1922, visto che a lei sarà dedicato un traguardo volante proprio nei pressi della sua abitazione. Questa manifestazione difficilmente potrebbe transitare, in sicurezza, sul nostro territorio senza il fondamentale contributo delle volontarie e dei volontari delle tantissime associazioni che si sono messe a disposizione per supportare il nostro personale di Polizia Locale e il Gruppo di Protezione Civile: a loro va rivolto un immenso ringraziamento – ha commentato l’Assessore allo Sport Leonardo Pastore.

Il percorso interesserà le seguenti strade, che verranno chiuse al traffico in entrambe le direzioni di marcia, per il passaggio dei ciclisti e della “carovana del Giro”, tra le ore 11.00 e le ore 15.00 circa: via San Cesario, località Piumazzo, rotatoria 1 uscita a destra via Muzza Corona, svolta sinistra via dei Mille, rotatoria terza uscita sx via Filzi, via Francesco Rismondo, via Aurelio Saffi, rotatoria 1 uscita dx via Muzza Corona, cavalcavia A1, via Muzza Corona, via Risorgimento, rotatoria 2 uscita sx via Magenta, incrocio via Circondaria Sud svolta dx, rotatoria 3 uscita svolta sx Corso Martiri, rotatoria 1 uscita dx via Costa, semaforo diritto località Pioppa SP14 via per Panzano, semaforo svolta dx direzione Riolo Via Prati, via Isonzo, cavalcavia FS, via Isonzo, semaforo Riolo dx via per Riolo, incrocio SP6 svolta dx, rotatoria 2 uscita diritto Via del Villanoviano, via del Villanoviano, cavalcavia FS, rotatoria 1 uscita dx Via Emilia Est, rotatoria 2 uscita diritto Corso Martiri, rotatoria 1 uscita SP14 via Costa, rotatoria 1 uscita SP14 via per Panzano, semaforo diritto Località Pioppa SP14 via per Panzano e SP14 via per Recovato.

Il percorso della tappa del Giro e le strade interessate dalle chiusure sono pubblicati anche sul sito del Comune di Castelfranco Emilia. Il Giro Donne, che rappresenta l’equivalente femminile del Giro d’Italia, è il più importante dei Grandi Giri del ciclismo femminile e, dal 2016, è parte del calendario Women’s World Tour.