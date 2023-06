A Pavullo due arresti in flagranza per concorso in furto aggravato

Nel pomeriggio di ieri, 29 giugno, a Pavullo nel Frignano, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di quella Compagnia hanno tratto in arresto, per concorso in furto aggravato, 2 giovani, rispettivamente cl. 1993 e 1997.

I Carabinieri sono intervenuti presso un supermercato del Comune, dove era stato segnalato che l’addetto alla vigilanza stava inseguendo due persone che, poco prima, avevano asportato dagli scaffali delle bottiglie di alcolici. Rintracciate e sottoposte a controllo, sono state trovate in possesso di 8 bottiglie del valore complessivo di oltre 100€ che nella circostanza sono state restituite all’avente diritto.

Arrestati, saranno giudicati con rito direttissimo nel corso della mattinata odierna.