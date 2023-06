Sassuolo, su appuntamento il rinnovo della carta d’identità elettronica

Si ricorda ai cittadini che per il rinnovo della CIE è necessario fissare un appuntamento al seguente link: https://www.comune.sassuolo.mo.it/avvisi/carta-d2019identita-elettronica-l2019appuntamento-si-prende-on-line oppure telefonando ai numeri e negli orari indicati nella pagina tematica del sito istituzionale del Comune di Sassuolo.

La CIE, emessa dal Poligrafico dello Stato arriva in sei giorni lavorativi.

L’appuntamento non è richiesto in situazioni di urgenza ossia in caso di smarrimento o furto, viaggi non previsti e in questo caso occorre esibire il biglietto o la prenotazione, come disposto dallo stesso Ministero dell’Interno. Nelle ipotesi di urgenza, occorre, in ogni caso, rispettare i cittadini che hanno fissato l’appuntamento già da tempo.

Si rammenta che è possibile rilasciare l’esemplare cartaceo se la data del proprio viaggio è anteriore al tempo che occorre per la consegna della CIE.

Si ricorda, infine, che è possibile chiedere il rinnovo della carta di identità sei mesi prima della sua scadenza e l’invito è quello di controllare il proprio documento in tempo utile.