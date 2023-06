Il Circolo Boschetti Alberti ricevuto in Municipio

Il Circolo Boschetti Alberti è stato ricevuto in Municipio dalla Giunta al completo che ha voluto ringraziare i tanti volontari per l’enorme lavoro quotidiano volto a valorizzare e promuovere il Castello di Montegibbio.

“Una vera e propria famiglia – ha sottolineato il Sindaco – non solo un gruppo di volontari, che quotidianamente si adopera per mantenere viva la frazione di Montegibbio attorno ad un castello che, grazie al loro lavoro, viene valorizzato e promosso tutto l’anno, non solo nel periodo estivo”.