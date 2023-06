Auto a fuoco dopo schianto ad Anzola

Intorno alle 13:00 i Vigili del fuoco sono intervenuti sulla via Emilia ad Anzola dove, a seguito di uno scontro frontale tra due autovetture, di cui una alimentata a GPL, le stesse sono state interessate da un incendio. I sanitari del 118 hanno provveduto a soccorrere i feriti e a trasportarli presso l’Ospedali Maggiore. Il tratto stradale è stato interrotto al traffico per consentire i soccorsi e la messa in sicurezza dei veicoli.