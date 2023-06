Arrestato Paolo Bellini, condannato per la strage di Bologna

E’ stato arrestato Paolo Bellini, ex Avanguardia nazionale, condannato circa un anno fa all’ergastolo in primo grado dalla corte d’assise di Bologna come uno degli esecutori materiali della strage avvenuta il 2 agosto 1980.

L’arresto sarebbe avvenuto su ordinanza della corte d’assise d’appello del capoluogo emiliano. Secondo quanto emerso, Bellini sarebbe stato arrestato non soltanto per il suo coinvolgimento nella strage di Bologna, ma anche per minacce rivolte alla ex moglie, la cui testimonianza è risultata fondamentale per la sua condanna, e al figlio del presidente della corte d’assise di Bologna, che lo ha condannato in primo grado.