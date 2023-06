Venerdì sera a Guastalla Filippo Caccamo in “Tel chi Filippo!”

Venerdì 30 giugno grande appuntamento a Guastalla con la comicità di FILIPPO CACCAMO che alle ore 21.30 salirà sul palcoscenico di Piazza Mazzini per mettere in scena “TEL CHI FILIPPO. NON ABBIAMO TRE MESI DI FERIE”, uno “spettacolo comico e anche di più”.

Quasi un milione di followers tra Facebook, Instagram, Youtube e Tik Tok. Moltissimi studenti negli anni scorsi si sono identificati nel tormentone web “mai una laurea”, lanciato dall’attore e comico Filippo Caccamo e diventato successivamente uno spettacolo teatrale. Da studente disperato, Caccamo si è laureato in Scienze dei Beni Culturali con Magistrale in Storia e Critica dell’Arte e, nella vita, ironia della sorte, ha iniziato a insegnare. Abbandonati i panni dello studente universitario in perenne attesa di una laurea, Caccamo si è ritrovato a indossare quelli del “nemico”: il professore Il suo punto di vista ora è dietro la cattedra, da cui ha preso le mosse lo spettacolo “Tel chi Filippo!” (da lui stesso ideato, scritto, diretto e interpretato) che da mesi sta facendo il tutto esaurito in diverse città italiane. Nella sua versione ‘estiva’, lo show è stato ribattezzato “Tel chi Filippo, non abbiamo tre mesi di ferie!”, adattandosi ancora una volta ai luoghi comuni sugli insegnanti.

Il mondo dei professori e dei collaboratori scolastici, dei tecnici e del personale di segreteria sfila sul palco, strizzando l’occhio ai personaggi più conosciuti e amati a cui Filippo ha dato vita sul web.

Tra battute e scene esilaranti, l’artista introduce temi di ampio respiro sulla formazione, la crescita dei ragazzi, le nuove responsabilità, l’evoluzione del rapporto con i genitori e con il mondo adulto in generale.

Uno show coinvolgente in cui gli spettatori di tutte le età si immedesimano facilmente: studenti, mamme, papà, ma anche chi ha qualche anno in più e si diverte ricordando le esperienze passate sui banchi.

Non mancherà una conclusione a effetto, tutta in musica, con IL COLLEGIO DOCENTI, una brillante parodia del celebre brano “Brividi”, interpretato da Mahmood e Blanco, che ha fatto impazzire il pubblico sui social e a teatro.

Lo show sarà in scena in piazza Mazzini a Guastalla venerdì 30 giugno, alle ore 21.30, nell’ambito della rassegna “STAND UP COMEDY FRANTON EDITION 2023” che il 13 luglio ospiterà Giorgia Fumo in “Vita Bassa”.

Entrata libera ad entrambe le serate.

Chi è Filippo Caccamo

Filippo Caccamo, classe 1993, è laureato in Storia e Critica dell’Arte all’Università degli Studi di Milano, è autore, comico e regista teatrale. Ha calcato palcoscenici di tutta Italia con tre tour ovunque sold out. In televisione ha partecipato ai programmi Colorado, Eccezionale Veramente e ZeligLab. È autore del romanzo “Vai Tranquillo”, edito da Mondadori 2019, dedicato alla vita degli studenti universitari.

Sui social media ha creato una community che conta quasi un milione di follower tra Instagram, Facebook, YouTube e TikTok.

www.filippocaccamo.it

Per info: Ufficio Cultura 0522 839756 – 761 / ufficiocultura@comune.guastalla.re.it