Reggio Emilia, scoperto a rubare spintona il responsabile del supermercato: arrestato

Aveva occultato alcuni prodotti alimentari non pagati sotto la propria maglia, e si era diretto di fretta verso l’uscita di emergenza. Vistosi scoperto dal responsabile del supermercato, che cercava di fermarlo, per guadagnarsi la fuga lo spintonava, fortunatamente senza causargli lesioni fisiche. Il responsabile, comunque, si metteva all’inseguimento del ragazzo e nel frattempo contattava il 112 del Comando provinciale dei Carabinieri di Reggio Emilia, dando una dettagliata descrizione del presunto ladro in fuga.

A bloccarlo, grazie alla descrizione dettagliata anche della maglia della squadra calcistica che indossava, è stata la pattuglia dei carabinieri della stazione di Reggio Emilia Santa Croce che si trovava di passaggio in servizio perlustrativo. I militari subito intervenuti, hanno fermato il ragazzo a pochi metri dal supermercato mentre stava salendo su un autobus, trovandogli i prodotti che aveva appena rubato all’interno del supermercato. E’ successo nel primo pomeriggio di ieri presso la Coop del centro commerciale La Meridiana.

Con l’accusa di rapina impropria, i carabinieri della stazione di Reggio Emilia Santa Croce hanno arrestato un ventenne nordafricano, ristretto al termine delle formalità di rito a disposizione della Procura reggiana. Il relativo procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguirà per i consueti approfondimenti investigativi al fine di consentire al Giudice di verificare l’eventuale piena responsabilità dell’indagato.