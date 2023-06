Modena: deve espiare una pena di 9 mesi. Arrestato dalla Polizia di Stato

La Polizia di Stato di Modena ha arrestato un cittadino straniero di 36 anni in esecuzione di un ordine di carcerazione, emesso dal Procura della Repubblica di Modena il 26 giugno scorso.

L’uomo è stato fermato nella tarda mattinata di ieri per un controllo di Polizia all’interno del parco XXII Aprile dalla Squadra Volante in servizio di pattugliamento in zona Gramsci e Crocetta.

Privo di documenti al seguito, accompagnato in Questura per accertamenti più approfonditi sull’identità, è emerso appunto essere destinatario di un ripristino di un precedente ordine di carcerazione a seguito di revoca del decreto di sospensione.

L’arrestato deve espiare una pena residua di mesi 9 e giorni 28 di reclusione per reati in materia di spaccio di sostanza stupefacente. Al termine delle incombenze di rito, il 36enne è stato associato alla locale Casa Circondariale Sant’Anna.