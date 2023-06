Mes, Salvini “Strumento inattuale”

ROMA (ITALPRESS) – Il MES “è uno strumento gestito dall’estero, che ovviamente risponde a interessi stranieri, solo in parte italiani. Penso che sia uno strumento superato, inattuale, per certi punti di vista pericoloso”. Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, a “Zona Bianca” su Retequattro. “Preferisco che il debito pubblico degli italiani per fare le strade, le scuole, gli ospedali venga sottoscritto da italiani”, sottolinea. “Pochi giorni fa 650 mila italiani hanno sottoscritto i buoni del tesoro: se 650 mila italiani hanno dato 18 miliardi al governo per dire ‘usateli per migliorare il Paesè, io preferisco che il debito pubblico dell’Italia sia in mani italiane”.

