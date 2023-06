Lo Sportello Sovraindebitamento della Città metropolitana di Bologna presentato come buona prassi

La Direzione Generale Sicurezza di Regione Lombardia ha realizzato con la collaborazione di Avviso pubblico un’iniziativa formativa rivolta a dirigenti e funzionari tecnici della Direzione Generale Sicurezza con l’obiettivo di fornire elementi utili a Regione Lombardia per mettere in campo strumenti di prevenzione e contrasto al fenomeno dell’usura.

Il seminario si è svolto nelle giornate del 14 (in presenza presso la Regione Lombardia) e del 28 giugno (in modalità online). I temi trattati sono stati le politiche di contrasto alla criminalità e infiltrazioni mafiose, i fenomeni del sovraindebitamento, dell’usura e dell’estorsione per cittadini e imprese, la normativa regionale in Lombardia, il contrasto alla criminalità organizzata e la prevenzione del fenomeno dell’usura.

La Città metropolitana di Bologna è stata coinvolta per presentare la buona prassi dello Sportello Sovraindebitamento che, in coordinamento con il Comune di Bologna, offre un servizio gratuito di prima accoglienza e di raccolta della documentazione necessaria per l’avvio della pratica da sovraindebitamento con gli Organismi di Composizione della Crisi (OCC) istituiti presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna e l’Ordine degli Avvocati di Bologna. Dall’apertura (ottobre 2018) si sono rivolti allo Sportello Sovraindebitamento circa 900 cittadini.

Inoltre lo Sportello, qualora non ci siano le condizioni per accedere alla procedura di sovraindebitamento, supporta i cittadini con ulteriori indicazioni sull’esistenza di strumenti alternativi.

Per avviare la procedura allo Sportello Sovraindebitamento è necessario compilare il form presente nella pagina web del sito della Città metropolitana di Bologna al seguente link: www.cittametropolitana.bo.it/imprese/Sportello_sovraindebitamento