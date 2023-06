Al via a Castelfranco Emilia il progetto “Aquae” con uno spettacolo in Piazzale Curiel

Offrire alla Città di Castelfranco Emilia un momento di bellezza e riflessione sull’acqua, elemento che ha contribuito a far crescere il territorio, attraverso i secoli. E’ questo l’obiettivo del progetto “Aquae – Dall’acqua, con l’acqua, per l’acqua”, ideato dall’Associazione Pro Loco Castelfranco Emilia, con il sostegno della Fondazione di Modena e il patrocinio del Comune di Castelfranco Emilia.

Dopo la serata inaugurale del progetto nel giugno 2022, la manifestazione torna a distanza di un anno nella sua prima vera edizione, che si aprirà sabato 1 luglio, alle 21.30, con la “Storia di Ondina”, uno spettacolo multimediale in Piazzale Curiel, davanti al Teatro Dadà.

“L’acqua è un elemento vitale a cui si lega la vita e lo sviluppo umano e ciò è ancora visibile anche nella nostra città. Con lo spettacolo Aquae si racconta la storia di questo territorio invitando a una riflessione sulla potenza e allo stesso tempo la bellezza di questo elemento fondamentale per la vita. Sempre più attuale in questi anni di cambiamento climatico tra l’emergenza siccità e le alluvioni di maggio, grazie alla potenza comunicativa dell’arte si dà ulteriore valore e importanza all’acqua e al rapporto che l’uomo ha con essa. Per questo dobbiamo ringraziare la Pro Loco e l’Associazione Kinesfera per aver ideato uno spettacolo di questa intensità e Valore artistico, culturale e sociale” – commenta l’Assessora agli eventi e promozione del territorio Silvia Cantoni.

Sviluppandosi attorno ai temi fondanti del progetto, quali la promozione del territorio di riferimento, la produzione di cultura e il cambiamento climatico, la narrazione si sviluppa attorno alla figura quasi mitologica di Ondina, figlia di un mugnaio, e del suo legame indissolubile con l’acqua e la natura. Scritta e ideata da Lorenzo Sentimenti, la drammaturgia utilizza l’espediente della favola per raccontare una storia delicata ed ecologista, radicata nella storia del territorio di Castelfranco Emilia e, allo stesso tempo, contemporanea e intramontabile.

La manifestazione, ideata da Raffaella Gualdi e Ilaria Sita per Pro Loco Castelfranco Emilia, si propone come una rassegna di eventi multidisciplinari che verrà sviluppato a cadenza annuale, in forme diverse, sul tema dell’acqua, mirata alla divulgazione culturale, alla sensibilizzazione sociale e alla promozione del territorio della Città di Castelfranco Emilia (MO).

Dopo lo spettacolo inaugurale del 1° luglio in Piazza Curiel a Castelfranco è già previsto per l’autunno un calendario di eventi e incontri, sempre legati al tema dell’acqua declinato in svariati aspetti: il 23 settembre al Mulino di Recovato, l’11,18 e 21 ottobre presso la sede della Pro Loco di Castelfranco Emilia (Piazza Garibaldi 14).