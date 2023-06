A Reggio Emilia rinviata per maltempo la cena in bianco “Sapori di stelle 2023”

L’alto rischio di temporali, previsti per la giornata di venerdì 30 giugno, ha spinto l’Amministrazione comunale a spostare il tanto atteso appuntamento con “Sapori di stelle”, la cena in bianco. L’evento è rinviato a sabato 8 luglio sempre in piazza Martiri del 7 luglio.

Rimangono invariate le modalità di svolgimento e di prenotazione. Sarà quindi possibile prenotarsi per il nuovo appuntamento a partire da domani, giovedì 29 giugno, sul sito di Eventbrite. Questo vale anche per coloro che a oggi (circa 400 persone) si erano già prenotate per partecipare. Lo spostamento dei prenotati sulla nuova data non è automatico, ma occorre fare nuovamente la prenotazione.

Di seguito si riportano poche semplici indicazioni per chi vuole partecipare:

· è richiesto vestirsi di bianco;

· occorre portarsi da casa tutto il necessario per allestire la tavola (tovaglia, fiori, candelabri, etc….) e cenare (piatti, posate, bicchieri, tovaglioli, possibilmente compostabili), e le pietanze;

· sono ammessi vino bianco, rosso, spumante, acqua e bibite;

· non sono ammessi superalcolici, lattine e l’uso di scaldavivande.

La cena e gli allestimenti potranno essere trasportati con carrelli, cesti o zaini che dovranno essere riposti in modo ordinato; il luogo che la ospita dovrà essere lasciato pulito e in ordine così come è stato trovato.

Ciascun partecipante è responsabile della propria partecipazione, del trasporto di tutto l’occorrente, della propria tavola, dei bambini ospiti e di tutte le proprie cose.

Orario inizio allestimento ora 19.00 circa. La cena avrà inizio alle ore 20.30 con un saluto ufficiale da parte dell’Assessore Mariafrancesca Sidoli ed un brindisi.

Per info e prenotazioni: portale eventi del Comune di Reggio Emilia oppure direttamente su Eventbrite.