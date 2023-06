Tariffe bus Reggio Emilia: dal 1 luglio variano biglietti e abbonamenti per il servizio extraurbano

L’incremento esponenziale dei costi energetici, in particolare del carburante, ed un aumento dell’inflazione, stanno mettendo a dura prova il livello di servizio di Trasporto Pubblico Locale, che soffre cronicamente di insufficienti risorse statali. Si rende necessario un adeguamento delle tariffe del servizio extraurbano, ferme da nove anni, che si aggiungono a nuove risorse statali, regionali, della Provincia e di tutti i Comuni reggiani per sostenere l’impatto dell’enorme aumento dei costi e delle conseguenze del periodo COVID.

Dopo 9 anni dall’ultima manovra tariffaria, dal primo luglio 2023 il costo dei biglietti e degli abbonamenti extraurbani dei servizi di trasporto pubblico nel bacino di Reggio Emilia viene adeguato per coprire, almeno parzialmente, l’incremento elevato dei costi di esercizio. La decisione è stata recepita dall’Assemblea dei Soci di Agenzia Mobilità, dopo un confronto tecnico con l’Azienda di trasporti SETA. Nell’ambito di questo confronto è stato deciso, nonostante un aumento dell’inflazione del 18 per cento, dal 2014 ad oggi, di limitare l’adeguamento dei costi tariffari mediamente al 10 per cento, privilegiando la clientela abituale rispetto all’occasionale, nonchè agevolando gli abbonati annuali residenti nei territori più periferici della provincia, montagna e Area Nord, che devono percorrere lunghe distanze in bus, attraverso un blocco delle tariffe al costo massimo di 4 zone. Nessun aumento quindi per chi percorre 5 zone, e riduzioni per chi ne percorre 6 o 7. Grazie alla promozione Salta su, finanziata dalla Regione, gli studenti delle scuole medie e quelli delle scuole superiori aventi diritto continueranno a viaggiare gratuitamente. Oltre a ciò, rimangono confermate le tutele di specifiche classi di utenza, grazie al mantenimento di promozioni a favore delle categorie più fragili e degli over 65. Altresì, si provvederà all’introduzione della possibilità di attivare nuove convenzioni di Mobility Management con le aziende private del territorio attraverso le quali, grazie ad un co-finanziamento SETA-azienda, potranno essere riconosciuti sconti/rimborsi sugli abbonamenti ai lavoratori.

E’ fondamentale che il Gestore SETA possa rispettare i vincoli di mantenimento dell’equilibrio economico di gestione richiesti dalla legge Regionale in materia, e proseguire con gli investimenti in autobus nuovi ed energeticamente efficienti; nonché in nuove tecnologie di vendita a bordo con carte contactless tramite l’installazione del sistema di vendita EMV (Europay, MasterCard e Visa) su tutti i mezzi della flotta entro il 2023.

Di seguito le nuove tariffe sui principali titoli di viaggio:

Restano invariate le tariffe dei servizi urbani di Reggio Emilia.