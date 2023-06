Reggio Emilia: ordinanza consente diffusione musicale e esibizioni di artisti di strada fino alle ore 23.30 al mercoledì

Con un’ordinanza, rivolta a gestori di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande già titolari di concessione di suolo pubblico in centro storico, si consente in via eccezionale e in deroga ai Regolamenti vigenti – per le sole giornate del mercoledì, dal 28 giugno al 26 luglio 2023 – di installare banconi o strutture all’esterno dei locali e solo ed esclusivamente all’interno degli spazi già autorizzati per la collocazione di distese di sedie e tavoli.

Si autorizzano inoltre queste stesse attività alla diffusione musicale anche all’esterno, fino alle ore 23,30 per le sole giornate del mercoledì dello stesso arco temporale, nel rispetto dei limiti dettati dalla zonizzazione acustica.

Gli esercizi autorizzati sono solo ed esclusivamente quelli elencati in allegato alla stessa ordinanza, pubblicata all’Albo pretorio online del Comune di Reggio Emilia.

La stessa ordinanza consente l’attività di spettacolo di artisti di strada, previa comunicazione all’Ufficio Occupazione aree pubbliche, fino alle ore 23,30 per le sole giornate del mercoledì dal 28 giugno al 26 luglio 2023 e per la serata della Cena in bianco denominata ‘Sapori di stelle’, prevista il prossimo 30 giugno in piazza Martiri del 7 Luglio.

Le attività devono comunque garantire il diritto al riposo e alla tutela della quiete pubblica e devono essere svolte nel rispetto delle norme del Codice della strada e della normativa comunale e regionale in materia di inquinamento acustico.