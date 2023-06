Raccolta fondi per gli alluvionati della Romagna, a Nonantola sabato 1 luglio Pizzica Salentina

Prosegue a Nonantola l’impegno delle associazioni a supporto delle zone alluvionate della Romagna. Sabato 1 luglio in Piazza Liberazione alle ore 20.30 è in programma la serata “Pizzica Salentina” con un gruppo di musicisti e ballerini pugliesi. Dalle ore 19 Street Food e birra a cura di associazioni, comitati e attività locali. Il ricavato dell’evento sarà devoluto al Comune di Faenza.

La serata, a ingresso gratuito, è organizzata dalla Pro Loco di Nonantola in collaborazione con il Comune, Studio’S, Autoscuola 2000 e M.D.

Nelle ore immediatamente successive all’evento alluvionale è stata organizzata una raccolta di materiale a cura del Comitato Genitori istituto comprensivo f.lli Cervi, da Pace e Solidarietà ed una importante donazione è stata effettuata dall’associazione Niente di Nuovo che gestisce il centro del riuso comunale.

E’ ancora in corso, e continua con successo, invece l’iniziativa “Arte per la Romagna” scattata lo scorso 24 maggio. I gruppi NonantolArte e PhotoNonantolArte dell’Associazione La Clessidra APS di Nonantola (Mo) hanno organizzato, con il patrocinio del Comune, una raccolta fondi per aiutare le zone alluvionate della Romagna attraverso una vendita di fotografie e opere di pittura e scultura donate dagli artisti e fotografi con offerta volontaria minima di 50€.

Le immagini delle opere donate sono visibili nella pagina Facebook di NonantolArte. Per acquistare un’opera occorre scrivere l’offerta nei commenti dell’immagine scelta e recarsi presso: Associazione LA CLESSIDRA piazza Tien An Men, 1 – Nonantola (Mo) entro 5 giorni dalla richiesta per effettuare il pagamento e ritirare l’opera.

Per informazioni: 059 548170 oppure nonantolarte@gmail.com