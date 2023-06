Laboratori di circo e teatro per bambini e ragazzi a Torre Maina

Laboratori di circo e teatro per bambini e ragazzi: il Comune di Maranello in collaborazione con la Compagnia Materiaviva, nell’ambito del Festival PAF! che si terrà dal 15 al 23 luglio nei Comuni di Maranello, Fiorano Modenese e Formigine, invita i bambini e i ragazzi dai 6 agli 11 anni ad attività di circo e di teatro. Attraverso le tecniche circensi (giocoleria, equilibrismo, acrobatica) e giochi teatrali, sarà possibile sperimentare un nuovo modo di stare insieme e di conoscere le proprie abilità e interessi.

I laboratori si svolgeranno all’Oratorio Parrocchiale di Torre Maina dal 15 al 17 luglio: tre giorni intensivi dove ogni gruppo potrà frequentare i laboratori secondo le fasce orarie e le età indicate nel modulo, con due turni (dalle 17 alle 18 e dalle 18.30 alle 19.30). La partecipazione ai laboratori è gratuita, con iscrizione obbligatoria entro il 5 luglio, fino ad esaurimento posti. I laboratori si attivano con un minimo di 5 fino a un massimo di 10 iscritti per gruppo. Per maggiori informazioni è possibile contattare il Servizio Cultura del Comune di Maranello /0536/240133). Info sul sito del Comune.