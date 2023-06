Dalla Tombola in Piazza al Grill Festival a Cà Ranuzza: l’estate entra nel vivo a Castelfranco

Anche per la settimana a cavallo tra il mese di giugno e quello di luglio tante iniziative pubbliche gratuite per tutta la cittadinanza, realizzate con il contributo dell’Amministrazione comunale di Città di Castelfranco Emilia. A partire dalla grande “Tombola in Piazza” di mercoledì 28 giugno alle 21.00, in Piazza Garibaldi, un’iniziativa gratuita con premi offerti dai commercianti di Castelfranco Emilia, a cura di Polisportiva Castelfranco Emilia.

“I tanti eventi di queste settimane, diffusi su tutto il territorio comunale, hanno risposto a tutte le fasce di età con un ottimo gradimento per qualità e partecipazione e per questo dobbiamo ringraziare sempre le tante associazioni di volontariato che si sono messe in gioco. Anche questa settimana in arrivo tanti appuntamenti in centro, nelle frazioni e anche nel bellissimo parco di Ca’ Ranuzza, sempre più vivo, per vivere insieme l’estate di Castelfranco Emilia” – ha commentato l’Assessora Silvia Cantoni.

Prosegue il ciclo di “Letture sotto le stelle”, letture animate per bambini e bambine a cura della Biblioteca Comunale, Associazione culturale Bugs Bunny e volontari Nati per Leggere. L’appuntamento è giovedì 29 giugno, ore 20.30, al Parco pista di pattinaggio di Piumazzo.

La sera seguente, venerdì 30 giugno alle 21.00, nuovo appuntamento anche per il “Cinetour sotto le stelle”, con la proiezione del film d’animazione “Koda fratello orso” a Rastellino, a cura delle Parrocchie della Zona Pastorale di Castelfranco Emilia. A Piumazzo, nell’ambito dei “Piuma summer moments 2023”, si terrà invece il concerto dei “Bliss Muse tribute”, una serata musicale con stand gastronomico a cura della Parrocchia di S. Giacomo.

Sempre il venerdì 30 si tiene la seconda e ultima serata del Blues Festival dedicata al blues italiano, con due formazioni che salgono per la prima volta sul palco del Castelfranco Blues: Egidio “Juke” Ingala & The Jacknives e il progetto di Gloria Turrini e Mecco Guidi (G and the Doctor), due grandi artisti romagnoli forti di anni di collaborazioni con musicisti di spicco della scena nazionale e internazionale.

Al Parco Cà Ranuzza per tutto il fine settimana, da venerdì a domenica dalle ore 18, spazio al Grill Festival, per un pubblico di tutte le età con grill, street food e musica dal vivo.

Il sabato pomeriggio, alle 17.30, torna a Villa Sorra “Favole a merenda”, letture animate per bambini e bambine a cura della Biblioteca Comunale e dell’Associazione culturale Bugs Bunny, con la merenda offerta.

La domenica 2 luglio l’Acetaia comunale apre le sue porte al pubblico, dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18, con la possibilità di effettuare visite guidate gratuite alle 10.15, 11, 16.15 e 17. Per informazioni: cultura@comune.castelfranco-emilia.mo.it.