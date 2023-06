Cinema e musica per Culturara Estate 2023 a

Saranno il cinema e la musica i protagonisti del cartellone settimanale di Culturara Estate 2023, la rassegna che offre da giugno a settembre nel territorio di Calderara di Reno una serie di avvenimenti culturali per tutte le età: in programma la bellissima, unica storia di una calligrafa bolognese che rappresenta un’eccellenza a livello mondiale e il primo appuntamento dell’attesa rassegna Notti di Note.

Si comincia giovedì 29 giugno alle 21.30, in una cornice ideale per le proiezioni quale quella del Centro Sociale di Longara, con Una storia in punta sottile. Si tratta del film documentario di Enza Negroni sull’arte della calligrafia e su una delle sue massime esponenti, la bolognese Barbara Calzolari, prima donna italiana nominata Master Penman dall’istituzione americana Iampeth. Saranno presenti sia la regista che la protagonista. L’appuntamento sarà il terzo della rassegna Al cinema!, curata da Massimo Bondioli di Atelier Progettuale Principi Attivi.

Venerdì 30 giugno, sempre alle 21.30, partirà l’ormai tradizionale “rassegna nella rassegna” dedicata alla musica d’autore nella suggestiva cornice della chiesa di Sant’Elena di Sacerno. Notti di Note si aprirà col quartetto di clarinetti Two Fol Quartet. Giunta alla quindicesima edizione, la rassegna quest’anno non vede come fil rouge delle serate un genere musicale o una ricorrenza di qualche importante musicista o compositore, ma una parola che percorrerà i tre appuntamenti del cartellone: Oltre. Interpretata nel suo significato più profondo e intenso, vuole dare spazio alla creatività, alla fantasia, all’entusiasmo nel percorrere nuove strade a volte poco esplorate, nel proporre nuove idee e sonorità, ma è soprattutto una parola che vuole abbattere confini, pregiudizi, preconcetti. Per andare, appunto, oltre. I prossimi appuntamenti della rassegna a cura di Alessandra Ziveri – Arpisticamente (con l’organizzazione di Avis Calderara) sono programmati nei venerdì successivi, il 7 e 14 luglio.

Di seguito il dettaglio degli appuntamenti previsti dal 20 al 24 giugno, quindi alcune informazioni generali sulla rassegna.