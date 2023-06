Nel corso della notte, a Castelvetro, i Carabinieri della locale Stazione hanno deferito in stato di libertà per spaccio di sostanze stupefacenti un uomo, cl. 1993. Sottoposto a controllo a bordo della propria autovettura, infatti, è stato trovato in possesso di 22 gr di marjuana e di 0,6 gr di cocaina.