Scontro tra auto in via Formigine a Modena, coinvolto anche un anziano ciclista

Incidente stradale stamane intorno alle 11:00 all’incrocio tra via Formigina e via San Faustino a Modena. Nella traiettoria delle auto coinvolte – una Renault Zoe e una Volkswagen Polo – deviata a seguito allo scontro, rimaneva coinvolto un ciclista anziano che riportava ferite alle braccia. Sul posto le ambulanze del 118 e volontari, oltre ai Vigili del fuoco e alla Polizia locale per i rilievi.