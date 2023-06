L’Associazione San Gaetano di Formigine spegne 30 candeline

Per celebrare i suoi primi 30 anni, l’Associazione San Gaetano ha organizzato una grande festa. Un evento sentito a cui hanno partecipato, oltre ai tantissimi amici, anche Mons. Erio Castellucci, che ha celebrato la Messa in occasione di questa ricorrenza speciale, il Sindaco di Formigine Maria Costi e l’Assessore alle Politiche sociali Roberta Zanni.

L’Associazione San Gaetano nasce nel 1993 con l’obiettivo di fornire un aiuto concreto alle persone con disabilità e alle loro famiglie attraverso l’organizzazione di attività idonee all’inserimento delle persone svantaggiate nel mondo del lavoro e nella società, favorendone l’autonomia.

Tanti gli enti coinvolti nei progetti dell’Associazione, dai Servizi sociali al Servizio di inserimento lavorativo, dalle parrocchie alle Caritas, dalle Case della carità alle scuole.

All’interno della sede, sita in via Fornace 42 a Formigine, oggi operano 2 educatrici dipendenti, 8 insegnanti volontarie, 39 volontari, un formatore esterno e un formatore interno. La frequenza al centro è completamente gratuita.

“Non voglio fare bilanci – ha dichiarato la Presidente dell’Associazione, Maria Pia Franchini – ma solo sottolineare i nostri obiettivi, valori che ieri come oggi sono alla base del nostro impegno: offrire un’opportunità di crescita alle persone in difficoltà e diffondere nella società una cultura di solidarietà. Nel giugno 1998, i volontari hanno costituito la Cooperativa Monte Tabor per offrire opportunità di lavoro a queste persone. Grazie a tutti coloro che hanno contribuito e creduto in questo progetto, impegnandosi negli anni a portarlo avanti. Se siamo qui oggi è perché in tanti hanno donato tempo, energie e disponibilità”.

Tra i nuovi progetti che sta portando avanti l’Associazione c’è “Informati e sicuri”, percorso realizzato in collaborazione con Ausl Modena e l’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico che prevede un ciclo di incontri rivolto ai caregiver. Oltre a questo, per il secondo anno l’Associazione partecipa a “Conoscere per capire”, progetto rivolto allo sviluppo dell’autonomia finanziato dalla Regione Emilia-Romagna.

Conclude il Sindaco Maria Costi: “L’Associazione San Gaetano significa accoglienza, emozione e incontro che arricchisce gli utenti, i volontari, gli operatori e l’intera comunità locale. Non si tratta solo di iniziative e progetti, si tratta di un dono reciproco quotidiano: solo chi ha incontrato questi ragazzi sa che dopo ogni scambio, quello che si è ricevuto e che si porta a casa supera di molto quello che si è potuto offrire”.