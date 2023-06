Il 28 giugno, nel chiostro di Corte Ospitale “Robe dell’altro mondo” con Carrozzeria Orfeo

Il 28 giugno, alle ore 21.30, nel chiostro di Corte Ospitale, per L’Emilia e una notte 2023, la rassegna estiva ideata e promossa da La Corte Ospitale, Carrozzeria Orfeo ripropone, in una nuova versione live, uno dei suoi spettacoli più visionari e surreali: Robe dell’Altro Mondo.

A dieci anni di distanza, una versione completamente rielaborata che si muove sul confine tra Teatro e Performance. Il progetto è il frutto della collaborazione con Le Canaglie, gruppo nato nel 2013 a Mantova, costituito da Massimiliano Setti, co-direttore artistico della Compagnia e musicista, Federico Bassi e Giacomo Trivellini, gli storici illustratori di Carrozzeria Orfeo. Il trio è impegnato da anni in performance live che vedono la mescolanza di tecniche tradizionali di disegno a tecnologie digitali che interagiscono a loro volta con musica e animazione. In questa occasione incontrano la scrittura di Gabriele Di Luca, autore e regista di Carrozzeria Orfeo, con la volontà di esplorare i molteplici legami tra la drammaturgia contemporanea e il linguaggio dell’illustrazione.

Lo spettacolo originale, nato nel 2012 è oggi più attuale che mai, si sviluppa intorno al tema delle Paure Metropolitane, ovvero l’insieme delle fobie e delle tensioni sociali che innegabilmente caratterizzano e condizionano la nostra quotidianità. Pregiudizio, intolleranza, sospetto, insicurezza, solitudine, censura e terrorismo ideologico come elementi che costantemente influenzano un tessuto sociale sempre più fragile e disarmato.

