Sassuolo grandi eventi partito alla grande con Macchioni e Pucci

Il ricco programma di Sassuolo grandi eventi curato dalla GP eventi per il Comune di Sassuolo si è aperto con il concerto di Matteo Macchioni, talento sassolese della lirica che giovedì ha portato sul palco i brani del suo nuovo disco in uscita assieme a splendide interpretazioni di brani che sono divenuti nel tempo veri e propri cavalli di battaglia del tenore di casa nostra.

La seconda data dell’estate sassolese ha visto la comicità e il talento da one man show puro di Andrea Pucci volto noto della televisione con un lunga militanza teatrale.

Il comico milanese fortemente voluto in Città dal Sindaco Menani che ha avuto modo di conoscere precedentemente la sua comicità ha riempito la platea in piazzale della Rosa in ogni ordine di posto.

Monologhi taglienti su attualità e abitudini comuni intervallati da momenti musicali in cui spesso anche lo stesso Pucci si è prestato nel ruolo di cantante.

Uno spettacolo all’insegna della spensieratezza e la leggerezza come lo stesso artista ha voluto definire che a giudicare dagli applausi e le risate dei 1500 in platea è decisamente stato un successo.

L’estate sassolese continua e si prepara ad accogliere l’attesissimo concerto evento di Nek e Renga previsto per il 14 Luglio nella location di Parco Vistarino per il quale è ancora aperta la prevendita sugli abituali circuiti.