Lapam Confartigianato: martedì 27 giugno a Reggio Emilia un evento sulle principali novità del nuovo Codice degli Appalti

Dal 1° luglio 2023 entrerà in vigore il nuovo Codice degli Appalti, che regolerà il funzionamento dei contratti pubblici. Per illustrare le principali novità che interessano gli addetti ai lavori, Lapam Confartigianato, in collaborazione con il Collegio Geometri di Reggio Emilia, ha organizzato un evento in cui analizzare gli aspetti salienti della normativa.

L’appuntamento è per martedì 27 giugno, a partire dalle ore 18, presso la Sala Conferenze del Collegio Geometri di Reggio Emilia, in via Pansa 1.

Si tratta di un’occasione di confronto con tecnici ed esperti rivolto alle imprese e ai professionisti interessati a conoscere le novità del nuovo Codice degli Appalti.

I relatori dell’iniziativa saranno l’Avvocato Nicola Tria, Assessore a Legalità, Lavori Pubblici, Affari generali del Comune di Reggio Emilia, il Geometra Claudio Boccaletti, Presidente comparto costruzioni Lapam Confartigianato, il Dottor Manuel Reverberi, Responsabile ufficio appalti Lapam Confartigianato, il Dottor Alberto Prampolini, Dirigente Servizio Appalti e Contratti e Dirigente Servizio Amministrativo Lavori Pubblici e Gestione del Patrimonio, l’Avvocato Francesco Carnovale, Ufficio legislativo ITACA – Conferenza delle Regioni e il Geometra Libero Bedogni, Libero professionista e Coordinatore Commissione Edilizia, Urbanistica, Territorio del Collegio Geometri e G.L. della Provincia di Reggio Emilia. La discussione sarà moderata dall’Architetto Letizia Budri, Referente sindacale Lapam Confartigianato, mentre le conclusioni sono affidate al Geometra Francesco Spallanzani, Presidente Collegio Geometri e G.L. della Provincia di Reggio Emilia.

La partecipazione all’iniziativa è gratuita, previa iscrizione tramite il sito www.lapam.eu.

Ai partecipanti Geometri verranno assegnati n°2 C.F.P (Regolamento Formazione Professionale Continua in vigore dal 31/05/2021). Per maggiori informazioni sul tema si prega di visitare il sito del Collegio Geometri al link https://www.geometrire.it