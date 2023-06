Polizia di Stato: intensificazione controllo del territorio “movida”

Come deliberato in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica e di Tavolo Tecnico del Questore, sono stati effettuati controlli del territorio intensificati nelle aree della cd “Movida” nelle zone del centro cittadino, ove sono concentrati gli esercizi pubblici e commerciali e dove maggiore è l’affluenza delle persone per svago e divertimento, al fine di prevenire e contrastare il crimine diffuso e permettere così la fruizione, in sicurezza, dei luoghi di aggregazione.

Il servizio straordinario interforze, iniziato nel tardo pomeriggio di ieri e protrattosi fino a tarda notte, diretto da un Commissario Capo della Questura di Modena, è stato svolto dalla Squadra Volante, con l’ausilio di una pattuglia della Guardia di Finanza e 2 pattuglie della Polizia Locale, con il rinforzo del Reparto Prevenzione Crimine della Polizia di Stato.

Il dispositivo ha assicurato pattugliamenti anche appiedati principalmente nel centro storico, viale Caduti in Guerra, Viale Martiri della Libertà, Viale delle Rimembranze, anche per prevenire furti su auto in sosta, Piazza Pomposa, via Taglio, Piazza Matteotti, Piazza Mazzini e via Emilia Centro e a ridosso del NoviSad.

Nel corso dell’attività sono stati predisposti posti di controllo stradali al fine di monitorare i flussi veicolari in ingresso e uscita dalla città.

Nel complesso, sono 98 le persone identificate, di cui 16 cittadini stranieri uno dei quali è stato tratto in arresto, 24 i veicoli controllati