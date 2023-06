Si è tenuto il 23 giugno 2023, presso l’Exé Restaurant di Fiorano, il passaggio delle consegne al Rotary Club Sassuolo, con l’investitura ufficiale di Felice Di Palma (in foto) – Dirigente Medico Ortopedico presso la AUSL di Modena Area Sud (Vignola, Castelfranco Emilia e Pavullo) – che raccoglie il testimone da Francesco Melandri.

Melandri ha ricordato i principali service dell’annata appena conclusa quali il sostegno al Centro Antiviolenza TINA, il progetto Scuola in Salute, il service Rotary Nutre l’Educazione per i bambini dello Zimbawe, la piantumazione di 12 alberi a Fiorano insieme al Gruppo ceramico Italcer e la consegna di 25 borse di studio per i ragazzi meritevoli delle medie con il sostegno della Famiglia Mussini (Giuliano, Andrea e Silvia).

Di Palma ha anticipato il motto della sua annata “Connettere e servire attraverso le generazioni” il quale si tradurrà in service sul territorio che mettano in relazione i giovani e gli anziani.

Il nuovo Consiglio Direttivo è così composto: Terenzio Tabanelli (vice Presidente), Giulia Tabanelli (Segretario), Simone Ricci (Prefetto), Mirca Marcelloni (Tesoriere), Ettore Roteglia (Presidente Eletto 2024-25 e Istruttore) e Francesco Melandri (Past President). Questi i presidenti di Commissione: Francesco Mancini (Amministrazione), Luigi Giuliani (Relazioni Pubbliche), Alessandro Martone (Fondazione Rotary), Ercole Leonardi (Progetti), Silvano Ruini (Effettivo), Francesco Corradi (Polio Plus), Emilio Galavotti (Ambiente), Roberto Paolo Iachetta (delegato per il Rotaract), Clemente Ingenito (Relazioni Istituzionali), Cesare Zanni (Gemellaggio) e Gianfranco Sassi (Scambio Giovani).

Durante la serata sono stati assegnati i Paul Harris Fellow, le più alte onorificenze rotariane, che sono andate a Francesco Mancini ed Emilio Galavotti.

Presenti i sindaci Francesco Tosi e Maria Costi e l’assessore Ugo Liberi.