Serie B1 femminile: lo Sporting chiude al 4°posto

Si è svolta domenica 18 giugno presso lo Sporting Club Sassuolo la settima giornata del campionato nazionale a squadre di Serie B1 femminile. Le giocatrici di casa, guidate dal Capitano e Maestro Simone Cerfogli, hanno schierato il nuovo acquisto Tereza Mrdeza, croata classe 1990 e best ranking 163 al mondo WTA nel 2018, insieme alle tre giovani ragazze del vivaio: Alice Gubertini, classifica 2/5, Shalom Salvi e Azzurra Cremonini, entrambe classifica 2/7. Le avversarie del CT Giotto avevano a disposizione una buona “rosa” e sulla carta partivano favorite, già sicure del loro secondo posto in girone e del successivo tabellone play off.

Ma il team di casa si è fatto trovare pronto e ha strappato un sonoro 3/1 con la conquista del primo singolo di Mrdeza su Mariani per 7/5 6/3, del terzo singolo di Cremonini su Bacciarini per 6/3 6/3 e del doppio Gubertini – Mrdeza al tie break finale per 10/8. Grazie a questi tre importantissimi punti della vittoria, lo Sporting Club Sassuolo chiude al 4° posto del girone 3 di Serie B1 femminile confermandosi, come da regolamento, per il 2024 nello stesso campionato, senza dover disputare il tabellone play out. Un vero successo per le giocatrici, che tra infortuni e qualche assenza nei primi incontri, erano partite in sordina ma hanno saputo rimontare e dimostrare il loro valore! Andrea Sarti, Direttore del Club, si congratula per l’ottimo lavoro che il Capitano Simone Cerfogli ha saputo portare avanti, nella speranza che possano raggiungere presto il campionato maggiore di Serie A al pari della formazione maschile.