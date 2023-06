Reggio Emilia: trovato con 72 kg di cocaina e 50.000 euro in contanti

Mercoledì scorso 21 giugno, gli uomini della Questura, Volanti e Squadra Mobile, hanno tentato di sottoporre a controllo un’autovettura Peugeot 208 che dalla zona stadio si dirigeva verso Cavriago. L’uomo a bordo, dopo alcune manovre elusive, fingeva di fermarsi per poi riprendere la marcia; l’inseguimento durava per alcuni minuti finché il fuggitivo si infilava in una via chiusa e, dopo avere abbandonato il mezzo, si lanciava nelle sterpaglie. L’uomo, un cittadino albanese di 29 anni, veniva raggiunto e bloccato dal personale di Polizia.

La perquisizione dell’autovettura consentiva di rinvenire 30.000 euro contanti avvolti in tre mazzette. La successiva perquisizione dell’abitazione, sita in area stadio, permetteva di rinvenire, nel bagagliaio di una seconda autovettura, 48 confezioni di sostanza stupefacente tipo cocaina con impresso il logo Boss, due confezioni da un chilogrammo sottovuoto della medesima sostanza ed ulteriori cinque involucri dalla forma irregolare contenenti, sempre, cocaina.

Sulla scorta di quanto rinvenuto si procedeva ad un nuovo attento esame delle autovetture. Entrambe si rilevano dotate di un doppio fondo, azionabile con particolari procedure. All’interno degli scomparti si rinvenivano ulteriori 9 confezioni di cocaina con impresso il logo BOSS e due mazzette di denaro contante per complessivi 20.000 euro.

Complessivamente il peso della cocaina sequestrata è di oltre 72 chili. Stupefacente e denaro venivano sottoposti a sequestro, mentre il cittadino albanese tratto in arresto in flagranza di reato per detenzione a fini di spaccio di stupefacente tipo cocaina. L’uomo è a disposizione dell’Autorità Giudiziaria Reggiana.