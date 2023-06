Rinvenute dalla Polizia locale varie tipologie di droga in due zone del Navile a Bologna

Mercoledì 21 giugno, i reparti Sicurezza urbana e la Polizia Locale del quartiere Navile hanno individuato, grazie all’impiego del cane antidroga Ares, diverse quantità di droga in due zone del quartiere. Durante i controlli periodici programmati nei parchi del quartiere, sono state rinvenuti e sequestrati oltre 100 grammi di hashish e 3.5 di marijuana, nascosti sotto un cassonetto all’incrocio tra via Nicolò dall’Arcae via Albani e oltre 50 grammi di cocaina in una siepe del giardino Barbalonga in via Parri.