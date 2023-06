Nominato il nuovo CdA di ModenaFiere. E’ Celso De Scrilli il nuovo Presidente

Si è svolta oggi l’Assemblea dei soci di ModenaFiere per l’approvazione del bilancio consuntivo del 2022, la nomina del CDA e la contestuale elezione del nuovo Presidente.

Si avvia così una nuova stagione per l’ente fieristico modenese che da oggi ha come socio unico il Gruppo BolognaFiere.

Come reso noto nei mesi scorsi, i soci pubblici – Comune, Provincia e Camera di Commercio di Modena – hanno deliberato l’uscita dal capitale sociale di ModenaFiere per rispondere a quanto disposto dalla legge Madia sulle società partecipate.

BolognaFiere ha quindi deciso di investire sulla ricapitalizzazione della società, dando continuità all’attività fieristica del quartiere di cui prima deteneva il 51% delle quote.

“A causa dei vincoli normativi – spiega il Sindaco di Modena Gian Carlo Muzzarelli – il Comune non ha potuto aderire alla ricapitalizzazione, come anche Provincia e Camera di commercio, ma pur non essendo più soci continueremo a sostenere ModenaFiere per garantirne la piena operatività. Con la collaborazione di BolognaFiere, inoltre, come previsto da uno specifico protocollo d’intesa quadriennale, il Quartiere fieristico modenese continuerà a essere un punto di riferimento per la valorizzazione delle imprese del territorio”.

Il Presidente uscente Alfonso Panzani ha ringraziato i soci, i dipendenti e i collaboratori di ModenaFiere “durante i 12 anni di mandato mi hanno sempre assicurato fattivo sostegno e desidero ringraziare anche il Presidente Calzolari e il DG Bruzzone per aver sempre collaborato con grande lealtà. Auguro al nuovo CDA pieno successo nella promozione e nello sviluppo del territorio modenese”

Antonio Bruzzone, DG del Gruppo BolognaFiere ha dichiarato “il Gruppo BolognaFiere ha deciso di consolidare il proprio impegno sul sito modenese. Abbiamo voluto nominare il nuovo CDA in pieno accordo con il Comune, la Provincia e la Camera di Commercio di Modena, come segno di attenzione e valorizzazione del territorio. Voglio ringraziare il CdA uscente per il lavoro svolto in questi durissimi anni in cui abbiamo subito un terremoto e una pandemia e in particolare il Presidente Alfonso Panzani per la forza e la competenza con cui ha guidato la società”.

Nel CDA di ModenaFiere sono stati confermati Ennio Cottafavi e Marco Momoli, che assume l’incarico di Amministratore Delegato ed entrano per la prima volta Celso De Scrilli, che è stato eletto Presidente, Fabio Pericolini, CFO del Gruppo BolognaFiere e l’ingegnere Federico Bergami.

Il neo Presidente De Scrilli, già Presidente di Federalberghi assicura “con il nuovo CDA ci impegneremo affinchè ModenaFiere possa valorizzare e rilanciare il quartiere fieristico.

Esiste già una forte collaborazione tra Modena e Bologna come unica destinazione turistica, sono certo che sapremo lavorare insieme per il bene del territorio”.