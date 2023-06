La Tari fioranese tra le più basse d’Italia

Secondo un’indagine molto recente realizzata dalla UIL e pubblicata dal n. 114 del 16 maggio 2023 di “Italia Oggi”, i costi medi sostenuti dalle famiglie italiane per la Tassa Rifiuti sono sensibilmente aumentati rispetto al passato, attestandosi a un costo medio annuo di 325 euro. Secondo questo studio, l’incremento negli ultimi 5 anni è stimato essere del 7.7% dato che nel 2018 annualmente le famiglie pagavano – in media – 301 euro di Tari.

Nello specifico, ecco cosa segnala l’indagine: 325 euro medi nel 2022; 313 euro nel 2021; 301 euro nel 2018. Come si evince da queste cifre, nel 2022 l’imposta è aumentata del 3.7% rispetto al 2021.

Impiegando gli stessi parametri, ossia considerando un nucleo familiare di 4 persone che abita in una casa da 80 mq, la Tari a Fiorano Modenese si attesta a 190 euro (che diventano 199,50 se si aggiunge il Tefa, ossia il tributo provinciale delle funzioni ambientali). In sostanza, la Tassa Rifiuti fioranese è tra le più basse di tutto il Paese, maggiore di soli 21 euro rispetto alla più esigua in assoluto che è Belluno (169 euro), ma ben distante dai 519 euro di Pisa, la città più cara. E comunque parliamo di una cifra molto al di sotto della media nazionale (-135 euro annui).