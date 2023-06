Il Prefetto Maria Rita Cocciufa in visita alla Questura di Reggio Emilia

Stamane, presso la Questura di Reggio Emilia gli operatori della Polizia di Stato hanno dato il benvenuto al Prefetto, dottoressa Maria Rita Cocciufa.

Il Sig. Questore, il Sig. Vicario e i Funzionari della Questura insieme ai Sig. Dirigenti della Sezione di Polizia Stradale di Reggio Emilia e del Reparto Prevenzione Crimine Emilia Romagna Occidentale, hanno accolto il Prefetto nel piazzale della Questura dove sono stati resi gli onori al Cippo dei Caduti.

La visita della Questura è proseguita in Aula Palatucci dove il Prefetto ha ringraziato per l’ospitalità e ha sottolineato che nel poco tempo da quando è arrivata si è già accorta che la città di Reggio Emilia rappresenta una sfida non facile dal punto di vista dell’ordine e della sicurezza pubblica ma ha già potuto apprezzare la professionalità e l’impegno dimostrati da tutti gli operatori della Polizia di Stato di Reggio Emilia, sia di quelli impiegati in occasione dei recenti servizi di ordine pubblico, sia degli operatori di Volante che quotidianamente si occupano di vigilare e controllare le strade di Reggio Emilia al fine di prevenire la commissione di reati.

Il Prefetto di Reggio Emilia ha visitato gli uffici della Questura fermandosi presso la Sala Audizioni protette, inaugurata lo scorso novembre presso gli uffici della Squadra Mobile, la Sala Operativa dell’UPGSP, l’Ufficio Passaporti della Divisione PAS e l’Ufficio Immigrazione.