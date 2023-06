Ieri a sorpresa i genitori di Giulio Regeni in Cgil per rendere omaggio alla panchina gialla

Visita inaspettata ed emozionante ieri nel tardo pomeriggio dei genitori di Giulio Regeni alla Cgil di Modena.

Paola Deffendi e Claudio Regeni erano presenti a Modena per partecipare ad un’iniziativa e hanno voluto testimoniare la loro gratitudine alla Cgil di Modena per l’installazione della panchina gialla con la scritta “Verità e giustizia per Giulio Regeni” nel piazzale antistante la sede sindacale.

“Ieri, senza preavviso, – spiegano Daniela Bondi e Roberta Orfello della segreteria Cgil Modena – abbiamo ricevuto la visita dei genitori di Giulio, che, trovandosi in città e venuti a sapere della esposizione della panchina, hanno voluto personalmente ringraziare la Cgil di Modena, anche per la collocazione centrale, vicino all’ingresso che permette a migliaia di persone che si recano in Cgil di poterla notare ed usare. Ci hanno spiegato – proseguono le sindacaliste – che a Giulio piacevano le sorprese e così loro, allo stesso modo, hanno pensato di fare una sorpresa anche a noi, con questa visita”.

“E’ stato un momento molto emozionante che ci consegna ancora maggiore motivazione a continuare ad essere al loro fianco nella campagna di Amnesty International nella difficile battaglia per ottenere verità e giustizia per Giulio Regeni” hanno commentato Bondi e Orfello (in foto con i genitori di Regeni).