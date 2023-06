Francesca Bucciarelli confermata alla presidenza di Farmacie comunali spa

Alla presidenza di Farmacie comunali spa è confermata Francesca Bucciarelli, commercialista e revisore dei conti, alla guida della società a partecipazione comunale dal 2017. Lo ha annunciato il sindaco Gian Carlo Muzzarelli durante il Consiglio comunale di giovedì 22 giugno nel quale ha reso noto anche una serie di altre nomine dopo le audizioni dei giorni scorsi relative alla designazione di un componente nei consigli di amministrazione di tre fondazioni (Democenter-Sipe, Villa Emma – Ragazzi ebrei salvati, Vita indipendente onlus) e di tre componenti dell’Assemblea della Fondazione Mario Del Monte.

L’incarico di presidente di Farmacie comunali spa è per tre esercizi, salvo diversa determinazione dell’Assemblea, e il compenso viene deliberato dall’Assemblea della società.

Per Democenter – Sipe (l’incarico nel cda è a titolo gratuito ed è per circa anno; scadrà infatti alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio consuntivo relativo all’anno 2023) è stato nominato il commercialista e revisore legale Giovanni Basile, già vice presidente di Hera spa.

Nel cda di Vita indipendente onlus (a titolo gratuito, per tre anni) è stato nominato Sergio Fonda, già docente di Bioingegneria a Unimore e socio della start up innovativa Vst srl (Vital Signal in a Touch).

Nel cda della fondazione Villa Emma – Ragazzi ebrei salvati (per tre anni, a titolo gratuito) è stato confermato Ivan Sciapeconi, insegnante, autore di libri per bambini e testi per la didattica.

I tre componenti designati dal Comune per l’assemblea della Fondazione Mario del Monte (incarico gratuito per tre anni) sono l’attuale componente del cda Roberto Guerzoni, già parlamentare e assessore comunale; gli attuali componenti dell’assemblea Massimo Baldini, professore di Politica economica a Unimore, e la commercialista Mara Masini, già consigliera comunale.