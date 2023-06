“Forever 2 Stelle” per la Pediatria del Arcispedale Santa Maria Nuova

Una donazione di 3.350 euro dal gruppo “Forever 2 Stelle” di Reggiolo è stata formalizzata nei giorni scorsi alla Struttura di Pediatria dell’Arcispedale Santa Maria Nuova.

Il gesto benefico è l’esito della serata musicale del 27 maggio scorso, intitolata “Ultimo atto”, che ha rappresentato la reunion de gruppo di DJ formatosi oltre 30 anni fa nella discoteca “2 Stelle” di Reggiolo. Alla serata ha partecipato buona parte del pubblico che negli anni ha seguito e apprezzato le proposte musicali e di intrattenimento.

Forever 2 Stelle, affezionato alla musica degli anni ‘70/’80/’90, non è nuovo a iniziative di raccolta fondi, devoluti in passato al Progetto Pulcino, all’Ospedale di Guastalla, all’Associazione Prevenzione Tumori di Guastalla.

La somma ricevuta sarà destinata all’acquisto di attrezzature biomedicali per l’assistenza ai piccoli pazienti, come ha spiegato Alessandro De Fanti, direttore della Struttura di Pediatria, nel ringraziare i promotori dell’iniziativa rappresentati dal DJ Giulio Montanarini: “Ci incoraggia vedere come la sanità pubblica sia considerata ancora un bene prezioso che dobbiamo difendere con serietà e impegno ogni giorno, anche attraverso momenti come questo, dedicati allo svago ma guidati da una finalità importante”.