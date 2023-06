“Evviva l’estate!” a Fiorano Modenese

A Fiorano Modenese è cominciata l’estate con tanti appuntamenti per bambini, ragazzi e famiglie, dai giochi, ai laboratori, dal teatro alle letture, proposti dal ricco calendario di “Evviva l’estate”, realizzato da Comune di Fiorano Modenese, in collaborazione con le associazioni del territorio.

Fino al 13 luglio, per bambini e ragazzi dai 6 (primo anno di scuola primaria compiuta) ai 14 anni, c’è “Ludoteca Estate”. Dalle 17 alle 18.30, le animatrici della ludoteca comunale propongono presso il BLA e nel suo giardino laboratori creativi (martedì) e attività di gioco (giovedì) con ingresso libero e gratuito previa iscrizione (0536 833414)

Continua fino al 4 luglio, tutti i martedì sera, alle ore 20.45, la rassegna “Corti-letto” con letture ad alta voce prima della nanna per bambini dai 3 ai 6 anni, a cura dei volontari dell’associazione Librarsi. L’accesso è libero e gratuito, è consigliabile portare un plaid per sedersi. Le prossime letture saranno il 27 giugno presso il giardino del BLA, in via Silvio Pellico 9 e martedì 4 luglio presso l’Oratorio san Filippo Neri (via Statale Ovest, 223). In caso di maltempo gli eventi sono annullati.

Torna dal 28 giugno il teatro per famiglie nel parco di Villa Pace. Dal 28 giugno all’11 luglio, sono in programma tre spettacoli di “Aria Aperta Teatro Festival Kids”, con la direzione artistica di Enrico Lombardi e l’organizzazione di Quinta Parete.

La seconda edizione della rassegna teatrale è patrocinata dal Comune di Fiorano Modenese, sostenuta dal Ministero della Cultura, dalla Regione Emilia Romagna e da Fondazione di Modena nell’ambito del bando “Mi Metto all’Opera 2023” .

Il 28 giugno alle 21 aprirà il festival la compagnia Teatro del Cerchio con “Il gatto e la volpe”; nella serata del 5 luglio debutterà una nuova produzione di Quinta Parete “Sgambe Sghembe”, consigliata per bambini dai 3 ai 10 anni. Il festival si chiuderà l’11 luglio con “Una Scarpetta per Tre” della compagnia laziale Matuta Teatro. Sarà attivato anche un laboratorio teatrale per bambini dai 6 ai 10 anni che si svolgerà nel parco prima degli spettacoli dalle 19.30 alle 20.30 e “Aria Aperta Audience”, un progetto gestito da giovani volontari che ha come obiettivo quello di far dialogare artisti e pubblico.

Il teatro estivo per famiglie continuerà poi, sempre a Villa Pace, con tre proposte dell’associazione culturale “Quelli del ‘29”, nuovo gestore del teatro Astoria: giovedì 20 luglio, alle 21 è in programma lo spettacolo “Abbracci” del Teatro del Telaio, il 27 luglio “Filafiaba” con il Teatro dell’Orsa e per finire il 3 agosto “Il sogno di tartaruga” con la compagnia Il Baule Volante.

Gli spettacoli si svolgeranno all’interno del parco, in caso di pioggia saranno annullati.

Occorre portare un telo per sedersi nel prato. Il costo d’ingresso è di 5 euro per il biglietto intero, 3 euro per il ridotto (per i primi tre spettacoli è aperta la prevendita online su sito LiveTicket).

Dal 18 luglio al 21 luglio arriva “PAF! Per Aria Festival” a Fiorano Modenese, la rassegna di spettacoli e teatro organizzata in collaborazione con i comuni di Maranello e Formigine.

Verranno riproposti, dal 18 al 20 luglio, i laboratori di piccolo circo, sono previsti due turni per fasce d’età: dalle 17 alle 18 per i bambini dai 6 agli 8 anni e dalle 18.30 alle 19.30 per i ragazzi dai 9 agli 11 anni. I laboratori si svolgeranno a Casa Corsini a Spezzano, sono gratuiti con iscrizione obbligatoria alla mail cultura@fiorano.it.

Giovedì 20 luglio, alle ore 21.30, in piazza Falcone e Borsellino, il programma di PAF! Propone lo spettacolo di circo teatro “Tutti per uno”, della compagnia 3Di Danè, mentre venerdì 21 luglio, stessa ora, in piazza Ciro Menotti, a Fiorano, è in scena lo spettacolo “Same but different” di Duo Quisaz. L’ingresso è libero e gratuito.

Fino a fine luglio al FabLab Junior di Casa Corsini, con il contributo di Fondazione di Modena, continuano i laboratori gratuiti di coding e tecnologia per ragazzi e bambini, mercoledì 28 giugno, il mese termina con “Robotic hand”, costruzione e programmazione di una mano robotica con Lego Spike (10 ai 14 anni).

Luglio si apre giovedì 6 con “Papercraft Fondale Marino” per costruire con la carta il mondo sottomarino e imparare i nomi degli animali che vivono sott’acqua (6-9 anni); mercoledì 12 luglio con “Lightbot Hour” si imparano le basi della programmazione (10-14 anni); infine martedì 18 luglio “Storytelling con Scratch Junior” per creare la propria favola con il coding (dai 6 ai 9 anni).Tutte le attività iniziano alle ore 17, sono gratuite e prenotabili (l’iscrizione è obbligatoria) scrivendo a info@casacorsini.mo.it.

Infine, per i ragazzi dalla 1° media alla 5° superiore, prosegue fino a fine luglio, “E-state Freepower” al centro parrocchiale di Fiorano, con un ricco calendario di attività, gite e uscite e la “Summer School” per ragazzi dai 10 ai 13 anni per pomeriggi di studio in compagnia.