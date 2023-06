Partono oggi i lavori per consolidare il tombinamento del torrente Aposa da piazza Minghetti a via Rizzoli. Il cantiere sarà in piazza Minghetti e i lavori, della durata di 4 mesi, si svolgeranno in alveo e in ambienti sotterranei.

A eseguire i lavori sarà la ditta Paolucci Costruzioni srl e l’importo complessivo è di 411 mila euro.