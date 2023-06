Cavriago e la regione francese del Fronsadais firmano un patto di amicizia

E’ francese la bandiera che da questa mattina accompagna il Tricolore e la bandiera dell’Unione Europea in Comune a Cavriago.

Arriverà infatti questa sera in paese una delegazione francese che rappresenta la Comunità dei Comuni e il Comitato dei Gemellaggi Europeo del Fronsadais, regione francese vicino a Bordeaux.

I membri della delegazione visiteranno nei prossimi giorni i servizi per l’infanzia del Comune, la Casa Protetta, il Multiplo Centro Cultura, alcune realtà economiche agricole del paese e gli impianti sportivi. Incontreranno i volontari del mondo associazionistico del paese e saranno immersi nei festeggiamenti che animeranno la festa del Patrono di Cavriago.

“Coltivare relazioni con altri Comuni europei significa seminare fratellanza tra i popoli ma soprattutto significa offrire ai nostri cittadini nella quotidianità opportunità concrete di viaggio, di studio, di lavoro, di conoscenza che prima non c’erano.” Dichiara la Sindaca di Cavriago Francesca Bedogni che pochi mesi fa andò nel Fronsadais per incontrare le autorità del luogo. “E’, in sostanza, un modo per guardare al futuro nel solco di una tradizione che da sempre ci vede orientati a fare la nostra parte nel mondo.”

Venerdì 23 giugno alle ore 18.30 presso il Centro Cultura Multiplo, in Sala Grande è organizzata la Cerimonia di firma del Patto di Amicizia tra Cavriago e il Fornsadais, alla presenza delle autorità locali e della cittadinanza tutta.

La sottoscrizione del patto di amicizia è stata approvata in Consiglio Comunale il 14 giugno scorso all’unanimità “nella convinzione che grazie a rapporti di collaborazione tra persone, giovani e organizzazioni sarà raggiunta una migliore comprensione e una coesistenza pacifica tra le nazioni, come un passo verso la creazione di una Europa unita”.