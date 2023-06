Castelfranco, una denuncia per tentato furto e porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere

Nel corso della notte i Carabinieri della Tenenza di Castelfranco Emilia hanno deferito in stato di libertà un uomo, cl.1986, per tentato furto e porto ingiustificato di oggetti o strumenti atti ad offendere. I militari, allertati a seguito di segnalazione di furto in atto presso un’azienda del territorio, giunti sul posto hanno rintracciato e bloccato il soggetto segnalato. A seguito di perquisizione è stato trovato in possesso di arnesi da scasso.