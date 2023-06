Campogalliano, sabato giunta e assessore incontrano i cittadini di via Ponte Alto

E’ fissato per sabato 24 giugno, in via Ponte Alto all’altezza del numero civico 16, il penultimo appuntamento del ciclo “GIUNTAINCONTRA – Due ore con la sindaca e gli assessori”. Dalle 10 alle 12, i residenti della zona avranno la possibilità di dialogare con la sindaca Paola Guerzoni, la vicesindaca Daniela Tebasti e gli assessori Luisa Zaccarelli, Marcello Messori e Filippo Petacchi; come per gli incontri precedenti, gli amministratori della Giunta comunale dialogheranno con i residenti, illustrando progetti e lavori in corso, rispondendo ai quesiti che i cittadini vorranno porre e raccogliendo dagli stessi idee, suggerimenti, contributi utili a condividere soluzioni per l’intera comunità.

L’iniziativa, promossa dall’Amministrazione comunale per favorire l’incontro e il confronto coi cittadini, prevedeva cinque appuntamenti in piazza, in altrettante località, ma la Giunta ha già anticipato la volontà, visto l’apprezzamento mostrato dai cittadini, di proseguire l’esperienza con nuovi incontri in altre località del territorio comunale.

L’ultimo appuntamento sarà in località Casotto, sabato 15 luglio.