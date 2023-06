Campionati Italiani Individuali 2023 di Subbuteo Tradizionale a Reggio Emilia

Reggio Emilia si conferma, ancora un volta, la capitale del calcio in miniatura. Dopo aver ospitato i Campionati Italiani Individuali di Calcio da Tavolo (3 e 4 giugno 2023), l’affascinante location di Subbuteoland, infatti, si prepara ad accogliere, nel weekend del 24 e 25 giugno 2023, oltre 60 giocatori, provenienti da tutta la nazione, che disputeranno I Campionati Italiani Individuali per la disciplina del Subbuteo Tradizionale. La manifestazione è organizzata, come di consueto, dalla Federazione Italiana Sportiva Calcio da Tavolo (FISCT) con la collaborazione del Settore Nazionale Subbuteo dell’Organizzazione per l’Educazione allo Sport (OPES, ente di promozione sportiva riconosciuta dal CONI).

IL PROGRAMMA E L’ORGANIZZAZIONE DEL TORNEO

L’evento prevede l’inizio delle competizioni nella mattina di sabato 24 giugno. I 64 partecipanti verranno suddivisi in 8 gironi da 8 giocatori ciascuno. Al termine dele sfide, i primi quattro in classifica di ogni gruppo accederanno alla fase finale, ad eliminazione diretta, per il tabellone Master, mentre gli ultimi 4 di ogni girone proseguiranno il proprio percorso nella categoria Cadetti. Le finali dei due tabelloni sono previste per domenica 25 giugno, alle ore 17.30, e al termine delle stesse verranno effettuate le premiazioni.

LA DIRETTA LIVE

L’intero torneo sarà trasmesso, in diretta, sul canale ufficiale Youtube della FISCT e rilanciato anche sul gruppo Facebook “FISCT Live”.

L’ULTIMA EDIZIONE ED IL CAMPIONE USCENTE

L’ultima edizione dei Campionati Italiani Individuali di Calcio da Tavolo, disputata l’anno scorso sempre in quel di Reggio Emilia, ha registrato il successo di Morgan Croce (CCT Roma), attuale Campione del mondo per questa disciplina, che anche quest’anno cercherà di difendere il proprio titolo di Campione Italiano di Subbuteo Tradizionale